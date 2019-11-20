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РИА Новости

В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки

13:58 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу, заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он считает, что Украина находится в стадии стагнации и ей "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".
"Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации", — заявил Гемпель.
Он отметил, что Украине нужно выстраивать добрососедские отношение, а также возобновить торговые отношения с Москвой.
"Тогда у них экономическое положение выправится", — подытожил Гемпель.
Ранее на сайте "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) появилось сообщение, что предприятие собирается потребовать от Москвы возмещение убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России.
Крым
13 ноября, 01:01
В Госдуме оценили попытки убедить жителей Крыма отдать его Украине
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Юрий ГемпельГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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