В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу, заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он считает, что Украина находится в стадии стагнации и ей "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".
"Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации", — заявил Гемпель.
Он отметил, что Украине нужно выстраивать добрососедские отношение, а также возобновить торговые отношения с Москвой.
"Тогда у них экономическое положение выправится", — подытожил Гемпель.