Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%

"В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объём вложений в основной капитал 25%, а в перспективе - 27% ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6% ", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет".