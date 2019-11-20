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РИА Новости

ВЦИОМ узнал, почему россияне боятся сокращения рабочей недели

13:48 20.11.2019 (обновлено: 13:49 20.11.2019)
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CC0 / kaboompics / Девушка в офисе
Девушка в офисе
CC0 / kaboompics /
Девушка в офисе. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Россияне боятся сокращения рабочей недели до четырех дней из-за возможного сокращения зарплаты, рассказал журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Мы провели это исследование. Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше. Поэтому пока мы до цивилизации досуга еще не очень доросли, мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно – с достойной оплатой", – сказал Федоров.
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Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Минтруд РФ направил доклад о перспективах этого нововведения в правительство РФ, обсуждение вопроса на данный момент продолжается.
По мнению заместителя председателя ФНПР Александра Шершукова, несмотря на уменьшение количества рабочих дней, работодатели обязаны сохранить за своими служащими прежний уровень заработной платы. В федерации считают, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.
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ВЦИОММинистерство труда и социальной защиты РФВалерий ФедоровРоссияОбщество
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