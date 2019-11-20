ВЦИОМ узнал, почему россияне боятся сокращения рабочей недели

"Мы провели это исследование. Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше. Поэтому пока мы до цивилизации досуга еще не очень доросли, мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно – с достойной оплатой", – сказал Федоров.