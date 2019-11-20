Киев не предупреждал об открытии моста у станицы Луганской, заявили в ЛНР

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на Луганскую военно-гражданскую администрацию сообщили об открытии моста на КПП "Станица Луганская" в среду.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.