Киев не предупреждал об открытии моста у станицы Луганской, заявили в ЛНР

СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 20 ноя - РИА Новости. Киев не предупреждал самопровозглашенную Луганскую народную об открытии в среду восстановленного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам на пункте пропуска полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на Луганскую военно-гражданскую администрацию сообщили об открытии моста на КПП "Станица Луганская" в среду.
"Подробной информации о данном мероприятии у нас нет. Украина всячески пытается делать это скрытно. Возможно, я так понимаю, вопросы безопасности играют в этом ключевую роль. Но такие вещи необходимо согласовывать", - сказал Дейнего.
Полпред уточнил, что информации о присутствии на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского у него нет, но не исключил, что эта тема может быть использована Киевом для пиара в преддверии встречи в "нормандском формате". "Я только, что беседовал с представителями ОБСЕ и у них пока нет такой информации, планирует ли Украина проводить здесь какое-либо мероприятие", - сказал Дейнего.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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