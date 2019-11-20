Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T13:59+0300
https://ria.ru/20191120/1561158578.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/39/1560103919_19:0:2912:1627_1036x0_80_0_0_b4e7cb3aedd376414ada51d626c47b19.jpg
РИА Новости

В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин

13:47 20.11.2019 (обновлено: 13:59 20.11.2019)
4814
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на темпы снижения экономических показателей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!"
"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%", - сказал он.
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
19 ноября, 17:42
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается ускорение роста, продолжил президент.
"Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое, хочу подчеркнуть, значение в современной истории России", - отметил Путин.
181712215
Обсудить 3
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Птицефабрика
Гонконг разрешил поставки мяса птицы из России
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Инженер самого длинного морского моста рассказал о сложностях строительства
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Люди Донбасса. Язык — это то, с чего началась война: Эмиль Фисталь
"Люди Донбасса". "Язык — это то, с чего началась война": Эмиль Фисталь
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы
В Мордовии отреставрируют обшитый сайдингом памятник героям войны
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, облитый краской
В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния