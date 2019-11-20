В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на темпы снижения экономических показателей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!"
"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%", - сказал он.
Со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается ускорение роста, продолжил президент.
"Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое, хочу подчеркнуть, значение в современной истории России", - отметил Путин.