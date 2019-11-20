В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин

"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%", - сказал он.