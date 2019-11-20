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РИА Новости

Кузнецова рассказала о детях, оставленных матерью с бабушкой в Москве

13:39 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети, которых мать на несколько дней оставила простуженными в московской квартире под присмотром бабушки, ходили в школы и детские сады, ими занимались, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
По данным СК, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все дети находились под присмотром бабушки. Семья неполная, состоит на учете в органах системы профилактики, отмечали в СК. Прокуратура заявила о проверке действий чиновников, ответственных за благополучие этих детей.
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"По нашей информации, возраст детей в семье от 6 месяцев до 8 лет. Они ходят в школу и детский сад, привиты, детьми занимались, они чистые, ухоженные", - сказала Кузнецова РИА Новости.
Эта история, по словам Кузнецовой, еще раз показывает, что государство должно уделять пристальное внимание многодетным семьям.
"Мы следим за развитием ситуации. Безусловно, готовы оказать всю необходимую помощь", - заключила детский омбудсмен.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФМоскваОбщество
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