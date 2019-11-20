В Краснодарском крае расширяется эксперимент по взиманию курортного сбора

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В 2020 году курортный сбор планируют ввести еще в четырех поселениях Краснодарского края, В 2020 году курортный сбор планируют ввести еще в четырех поселениях Краснодарского края, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

С середины 2018 года гости платят курортный сбор в размере 10 рублей в сутки в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с 2020 года планируется включить в эксперимент еще четыре территории: Должанское, Ейское, Тенгинское и Туапсинское поселения.