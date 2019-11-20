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РИА Новости

В Краснодарском крае расширяется эксперимент по взиманию курортного сбора

14:12 20.11.2019 (обновлено: 14:16 20.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В 2020 году курортный сбор планируют ввести еще в четырех поселениях Краснодарского края, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.
С середины 2018 года гости платят курортный сбор в размере 10 рублей в сутки в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с 2020 года планируется включить в эксперимент еще четыре территории: Должанское, Ейское, Тенгинское и Туапсинское поселения.
По словам главы региона, с июля прошлого года удалось собрать более 322 миллиона рублей. По прогнозам, в следующем году в бюджет края поступит не менее 200 миллионов рублей.
Набережная города Сочи
1 мая, 08:00Туризм
Хорошая реклама для Крыма! Как проходит эксперимент по курортному сбору
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