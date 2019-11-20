Союзное государство готово к диалогу с Литвой по БелАЭС, заявил Рапота

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Союзное государство готово вступить в диалог с Литвой по вопросу строящейся атомной электростанции в Белоруссии, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Есть позиция Литвы, что-то им не нравится, давайте послушаем, какая мотивация всему этому. Мы готовы, если это зависит от Союзного государства, вступать с ними в диалог. Что-то объяснять, что-то рассказывать", - сказал Рапота.
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Он отметил, что здесь нужно проявить терпение и готовность к конструктивному диалогу.
"Но вместе с тем есть же суверенное право Белоруссии строить то, что она считает возможным и необходимым на своей территории. Есть суверенное право наших отношений и, наконец, есть Европейская комиссия по атомной энергетике. Эта атомная электростанция строится под контролем этой комиссии. Она постоянно контролирует технические параметры, другие параметры, это тоже очень важное обстоятельство, которое надо учитывать. Литва как член ЕС должна понимать, что это строительство идет под контролем, в том числе институтов ЕС", - добавил Рапота.
БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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