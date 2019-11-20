Союзное государство готово к диалогу с Литвой по БелАЭС, заявил Рапота

"Есть позиция Литвы, что-то им не нравится, давайте послушаем, какая мотивация всему этому. Мы готовы, если это зависит от Союзного государства, вступать с ними в диалог. Что-то объяснять, что-то рассказывать", - сказал Рапота.

"Но вместе с тем есть же суверенное право Белоруссии строить то, что она считает возможным и необходимым на своей территории. Есть суверенное право наших отношений и, наконец, есть Европейская комиссия по атомной энергетике. Эта атомная электростанция строится под контролем этой комиссии. Она постоянно контролирует технические параметры, другие параметры, это тоже очень важное обстоятельство, которое надо учитывать. Литва как член ЕС должна понимать, что это строительство идет под контролем, в том числе институтов ЕС", - добавил Рапота.