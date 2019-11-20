В ЕС заявили о готовности помогать Украине в проведении реформ

"Чем больше вы реформируете, чем больше реформирует Украина, тем больше поддержки предоставляет Евросоюз… Некоторые из этих реформ сложные, но они несут преимущества вашей стране и вашим гражданам. Я очень хорошо помню, как недавно проходили такие реформы в других восточно-европейских странах. Но они чрезвычайно важны для модернизации вашей страны, для инвестиций и процветания. Наша команда готова вам помогать и делиться опытом, используя наши проекты технической помощи", - заявил Маасикас в ходе заседания украинского правительства.