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РИА Новости

В ЕС заявили о готовности помогать Украине в проведении реформ

13:30 20.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Евросоюз готов продолжать помогать Украине проводить реформы в разных секторах, заявил в среду посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в Евросоюз, это гарантия независимости и благосостояния украинцев.
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"Чем больше вы реформируете, чем больше реформирует Украина, тем больше поддержки предоставляет Евросоюз… Некоторые из этих реформ сложные, но они несут преимущества вашей стране и вашим гражданам. Я очень хорошо помню, как недавно проходили такие реформы в других восточно-европейских странах. Но они чрезвычайно важны для модернизации вашей страны, для инвестиций и процветания. Наша команда готова вам помогать и делиться опытом, используя наши проекты технической помощи", - заявил Маасикас в ходе заседания украинского правительства.
По его словам, ЕС с 2014 года выделил Украине более 15 миллиардов евро грантов и кредитов для поддержки процесса реформ практически во всех сферах.
"Украина – это приоритет для Европейского Союза, поскольку мы разделяем общие ценности и принципы, а также потому, что ваш успех, как стабильной, безопасной, демократической, процветающей, европейской страны, также в наших интересах. Поэтому работаем вместе над достижением этой цели и направляемся вместе", - добавил Маасикас.
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Курс на евроинтеграцию является основой внешней политики Украины. Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Йоханнес ХанНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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