В ЕС заявили о готовности помогать Украине в проведении реформ

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в Евросоюз, это гарантия независимости и благосостояния украинцев.
15 ноября, 15:29В ЕС заявили, что следят за ситуацией со свободой СМИ на Украине
"Чем больше вы реформируете, чем больше реформирует Украина, тем больше поддержки предоставляет Евросоюз… Некоторые из этих реформ сложные, но они несут преимущества вашей стране и вашим гражданам. Я очень хорошо помню, как недавно проходили такие реформы в других восточно-европейских странах. Но они чрезвычайно важны для модернизации вашей страны, для инвестиций и процветания. Наша команда готова вам помогать и делиться опытом, используя наши проекты технической помощи", - заявил Маасикас в ходе заседания украинского правительства.
По его словам, ЕС с 2014 года выделил Украине более 15 миллиардов евро грантов и кредитов для поддержки процесса реформ практически во всех сферах.
"Украина – это приоритет для Европейского Союза, поскольку мы разделяем общие ценности и принципы, а также потому, что ваш успех, как стабильной, безопасной, демократической, процветающей, европейской страны, также в наших интересах. Поэтому работаем вместе над достижением этой цели и направляемся вместе", - добавил Маасикас.
13 ноября, 14:05В ЕС поддержали открытие рынка земли на Украине
Курс на евроинтеграцию является основой внешней политики Украины. Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.