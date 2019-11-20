Подготовка к ключевому этапу предпусковых работ идет на первом блоке БелАЭС

МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Подготовка к ключевому этапу предпусковых операций идет на первом блоке Белорусской АЭС, при его успешном завершении начнется загрузка топлива и так называемый "физический пуск", сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
Как сообщается в среду на сайте министерства, это заявление Михадюк сделал во время заседания комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, которое проходит в Минске.
"На первом энергоблоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции... На втором блоке, наряду со строительными работами, ведется монтаж основного технологического оборудования", - приводятся в сообщении слова Михадюка.
Он отметил, что "каждая операция, предпусковая и пусковая, расписана специальными программами, которые нельзя ни ускорить, ни обойти, потому что это технологический процесс". "Сегодня мы готовимся к ключевому этапу в графике предпусковых операций – выходу на "горячую обкатку". После успешного завершения этого этапа начнутся загрузка топлива и так называемый "физический пуск". Если все сложится положительно в ходе работы, то мы выйдем на него в первом квартале 2020 года", - добавил замминистра.
Согласно сообщению, участникам заседания комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, рассмотреть подготовленные экспертами проекты новых документов по сотрудничеству, а также ход реализации совместных проектов по различным направлениям деятельности. Участники заседания посетят объекты Белорусской АЭС, побывают на площадке сооружения станции, в информационном и учебно-тренировочном центрах, а также осмотрят город энергетиков Островец.
"В 2020 году завершается действие двух основных документов, в рамках которых работает комиссия. Это "Рамочная программа сотрудничества государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года "Сотрудничество "АТОМ-СНГ" и план первоочередных мероприятий по ее реализации. Экспертами подготовлены проекты новых документов, которые определяют работу комиссии на период до 2025 года с перспективой до 2030 года", - рассказал Михадюк.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. В конце сентября глава "Росатома" Лихачев сообщил, что строительство первого блока Белорусской АЭС "вышло на финишную прямую". Физический пуск блока №1 планируется в январе 2020 года, сообщил ранее генеральный директор станции Михаил Филимонов. Он также отметил, что ядерное топливо для первого блока завезут на станцию к концу года.