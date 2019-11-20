Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2019-11-20T13:26+0300
https://ria.ru/20191120/1561157563.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151132/05/1511320585_0:191:2964:1858_1036x0_80_0_0_73da58f45adf9796c58472567307faab.jpg
РИА Новости

Подготовка к ключевому этапу предпусковых работ идет на первом блоке БелАЭС

13:26 20.11.2019
324
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Подготовка к ключевому этапу предпусковых операций идет на первом блоке Белорусской АЭС, при его успешном завершении начнется загрузка топлива и так называемый "физический пуск", сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
Как сообщается в среду на сайте министерства, это заявление Михадюк сделал во время заседания комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, которое проходит в Минске.
"На первом энергоблоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции... На втором блоке, наряду со строительными работами, ведется монтаж основного технологического оборудования", - приводятся в сообщении слова Михадюка.
Он отметил, что "каждая операция, предпусковая и пусковая, расписана специальными программами, которые нельзя ни ускорить, ни обойти, потому что это технологический процесс". "Сегодня мы готовимся к ключевому этапу в графике предпусковых операций – выходу на "горячую обкатку". После успешного завершения этого этапа начнутся загрузка топлива и так называемый "физический пуск". Если все сложится положительно в ходе работы, то мы выйдем на него в первом квартале 2020 года", - добавил замминистра.
Строительство Белорусской АЭС
24 мая, 17:46Ядерные технологии
Литва призвала МАГАТЭ помочь отложить пуск БелАЭС
Согласно сообщению, участникам заседания комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, рассмотреть подготовленные экспертами проекты новых документов по сотрудничеству, а также ход реализации совместных проектов по различным направлениям деятельности. Участники заседания посетят объекты Белорусской АЭС, побывают на площадке сооружения станции, в информационном и учебно-тренировочном центрах, а также осмотрят город энергетиков Островец.
"В 2020 году завершается действие двух основных документов, в рамках которых работает комиссия. Это "Рамочная программа сотрудничества государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года "Сотрудничество "АТОМ-СНГ" и план первоочередных мероприятий по ее реализации. Экспертами подготовлены проекты новых документов, которые определяют работу комиссии на период до 2025 года с перспективой до 2030 года", - рассказал Михадюк.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. В конце сентября глава "Росатома" Лихачев сообщил, что строительство первого блока Белорусской АЭС "вышло на финишную прямую". Физический пуск блока №1 планируется в январе 2020 года, сообщил ранее генеральный директор станции Михаил Филимонов. Он также отметил, что ядерное топливо для первого блока завезут на станцию к концу года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
20 апреля, 14:25Союзное государство
Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС
800000
Обсудить 1
Ядерные технологииБелорусская АЭССНГРосатомГродненская областьМинскНовости - Ядерные технологииВ мире
Рекомендуем
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Союзное государство готово к диалогу с Литвой по БелАЭС, заявил Рапота
Павильон корпорации Росатом
В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил слова эстонского спикера об "аннексированных землях"
Елена Зеркаль
Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (в центре) посетил пленарное заседание Госдумы РФ
Депутат бундестага призвал США вывести ядерное оружие с территории Германии
Вид на город Тартус в Сирии
Крымские археологии начали подводную экспедицию в Сирию
Зенитный ракетный комплекс С-400
Первый полк С-400 поставят в Индию в сентябре 2021 года
Киев
В ЕС заявили о готовности помогать Украине в проведении реформ
Министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Новак: Казахстан не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев не предупреждал об открытии моста у станицы Луганской, заявили в ЛНР
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
В ДНР заявили о готовности к любым действиям силовиков
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Два спутника сломались в системе ГЛОНАСС за несколько дней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
Лента новостейМолния