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РИА Новости

Производители и продавцы пожаловались Медведеву из-за маркировки продуктов

13:26 20.11.2019 (обновлено: 14:55 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ряд российских производителей и продавцов продуктов просят премьер-министра Дмитрия Медведева приостановить подготовку к внедрению системы маркировки новых категорий товаров.
Письмо главе правительства от членов Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка есть в распоряжении РИА Новости.
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Его авторы пишут, что "крайне обеспокоены" решением правительства о "масштабной маркировке".
По их мнению, анализ затрат и экономического эффекта на рост себестоимости продукции и рост инфляции заранее не посчитали.
В обращении отмечается, что представителям Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) ранее задали много вопросов, "на большинство из которых не получили исчерпывающих ответов".
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Авторы обращения просят правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций "по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции".
Письмо подписали в частности председатель МЭС и глава комитета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, глава Союза потребителей России Петр Шелищ, глава Союза независимых сетей Сергей Кузнецов.
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