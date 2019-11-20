Производители и продавцы пожаловались Медведеву из-за маркировки продуктов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ряд российских производителей и продавцов продуктов просят премьер-министра Ряд российских производителей и продавцов продуктов просят премьер-министра Дмитрия Медведева приостановить подготовку к внедрению системы маркировки новых категорий товаров.

Письмо главе правительства от членов Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка есть в распоряжении РИА Новости.

Его авторы пишут, что "крайне обеспокоены" решением правительства о "масштабной маркировке".

По их мнению, анализ затрат и экономического эффекта на рост себестоимости продукции и рост инфляции заранее не посчитали.

В обращении отмечается, что представителям Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) ранее задали много вопросов, "на большинство из которых не получили исчерпывающих ответов".

Авторы обращения просят правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций "по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции".