Лавров принял приглашение главы МИД Бахрейна посетить королевство

"Я признателен моему коллеге за приглашение в очередной раз посетить Королевство Бахрейн, которым я с удовольствием воспользуюсь. Рассчитываю, что мы сможем это сделать в будущем году, когда будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Россией и Бахрейном", - сказал Лавров на пресс-конференции.