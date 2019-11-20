Лавров принял приглашение главы МИД Бахрейна посетить королевство

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна сообщил, что принял его приглашение посетить королевство.
"Я признателен моему коллеге за приглашение в очередной раз посетить Королевство Бахрейн, которым я с удовольствием воспользуюсь. Рассчитываю, что мы сможем это сделать в будущем году, когда будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Россией и Бахрейном", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В свою очередь министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа поблагодарил Лаврова за решение принять приглашение и посетить с ответным визитом королевство. "Я с нетерпением жду и благодарю моего дорогого брата и друга за то, что он принял мое приглашение посетить Бахрейн", - сказал он.