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РИА Новости

Лавров принял приглашение главы МИД Бахрейна посетить королевство

13:22 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время встречи в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна сообщил, что принял его приглашение посетить королевство.
"Я признателен моему коллеге за приглашение в очередной раз посетить Королевство Бахрейн, которым я с удовольствием воспользуюсь. Рассчитываю, что мы сможем это сделать в будущем году, когда будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Россией и Бахрейном", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В свою очередь министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа поблагодарил Лаврова за решение принять приглашение и посетить с ответным визитом королевство. "Я с нетерпением жду и благодарю моего дорогого брата и друга за то, что он принял мое приглашение посетить Бахрейн", - сказал он.
Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
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Халед бен Ахмед Аль ХалифаМИД БахрейнаСергей ЛавровМИД РФБахрейнРоссияВ мире
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