Зеленский готов каждое утро проводить онлайн утреннюю зарядку

"Если люди хотят, если онлайн зарядка – это прикольно. Можно в 7.00 (8.00 мск) утра – смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять", - сказал Зеленский в среду, общаясь с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.