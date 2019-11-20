Зеленский готов каждое утро проводить онлайн утреннюю зарядку

КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов каждое утро проводить онлайн утреннюю зарядку.
"Если люди хотят, если онлайн зарядка – это прикольно. Можно в 7.00 (8.00 мск) утра – смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять", - сказал Зеленский в среду, общаясь с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
При этом жена президента Елена отметила, что "была такая идея – но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь – и гимн петь еще после этого".
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