Крымские археологии начали подводную экспедицию в Сирию

"Мы имеем уникальную возможность начать исследования. Уже заключен договор с департаментом древностей и музеев министерства культуры Сирии об организации археологической миссии. Это очень существенно для российской науки. Это уникальный прецедент организации высшим учебным заведением миссии на Ближнем Востоке. Надеюсь, это даст старт большому многолетнему проекту", - сказал Лебединский журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".