Крымские археологии начали подводную экспедицию в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крымские археологии начали подводно-археологическую экспедицию в Сирии, сообщил заведующий кафедрой Севастопольского государственного университета Виктор Лебединский.
"Мы имеем уникальную возможность начать исследования. Уже заключен договор с департаментом древностей и музеев министерства культуры Сирии об организации археологической миссии. Это очень существенно для российской науки. Это уникальный прецедент организации высшим учебным заведением миссии на Ближнем Востоке. Надеюсь, это даст старт большому многолетнему проекту", - сказал Лебединский журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, договор на проведение исследований подписан на три года.
"Начало экспедиции уже положено. Мы уже были в Сирии. Уже составлены планы, адаптировано и примерно подобрано оборудование для проведения подводной археологической разведки. Основные работы начнутся в ближайшие месяцы", - подчеркнул Лебединский.
По его словам, совместная крымско-сирийская подводно-археологическая экспедиция будет вестись на сирийском побережье Средиземного моря в районе провинции Тартус.
"Потенциальные находки будут находиться в музее Тартуса. Вывозиться с территории Сирии они не будут", - подчеркнул Лебединский.