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РИА Новости

Снижать шкалу оценивая для абитуриентов колледжа не стоит, заявили в ФИПИ

13:14 20.11.2019 (обновлено: 13:32 20.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в колледже
Коридор в колледже
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Коридор в колледже. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Снижать планку оценивания для поступающих в колледжи не стоит, так как граница двойки и тройки за основной государственный экзамен (ОГЭ) и так низка, заявила замдиректора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.
"Наше глубокое убеждение, что нет, нельзя снизить, потому что планка двойки и тройки по ОГЭ и так стоит на уровне, граничащем со здравым смыслом", - сказала Котова на круглом столе "Мифы о ЕГЭ", отвечая на вопрос о том, нельзя ли снизить шкалу оценивания для учащихся, поступающих в колледж.
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