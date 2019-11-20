Снижать шкалу оценивая для абитуриентов колледжа не стоит, заявили в ФИПИ

"Наше глубокое убеждение, что нет, нельзя снизить, потому что планка двойки и тройки по ОГЭ и так стоит на уровне, граничащем со здравым смыслом", - сказала Котова на круглом столе "Мифы о ЕГЭ", отвечая на вопрос о том, нельзя ли снизить шкалу оценивания для учащихся, поступающих в колледж.