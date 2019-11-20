Снижать шкалу оценивая для абитуриентов колледжа не стоит, заявили в ФИПИ

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Снижать планку оценивания для поступающих в колледжи не стоит, так как граница двойки и тройки за основной государственный экзамен (ОГЭ) и так низка, заявила замдиректора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.
"Наше глубокое убеждение, что нет, нельзя снизить, потому что планка двойки и тройки по ОГЭ и так стоит на уровне, граничащем со здравым смыслом", - сказала Котова на круглом столе "Мифы о ЕГЭ", отвечая на вопрос о том, нельзя ли снизить шкалу оценивания для учащихся, поступающих в колледж.