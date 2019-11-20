Песков переадресовал вопрос об экстрадиции главы "Рольфа" Генпрокуратуре

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Решение по экстрадиции главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России, находится в компетенции правоохранительных органов и не имеет отношения к президенту РФ, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, информирует ли Генеральная прокуратура президента РФ Владимира Путина относительно подготовки документов по экстрадиции основателя "Рольфа" Сергея Петрова, Песков ответил, что у Кремля нет позиции то этой теме.
"Это работа правоохранительных органов, которая не имеет никакого отношения к президенту РФ", - сказал Песков.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств из компании. Параллельно с этим, акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.