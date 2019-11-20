Медведев обсудит с премьером Финляндии сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Антти Ринне 25 ноября в Москве обсудят сотрудничество в торговле, энергетике, а также отношения России и Европейского Союза, сообщает пресс-служба кабмина.
"В ходе переговоров председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Финляндии Антти Ринне предполагается обсудить состояние и перспективы российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и гуманитарной сферах, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также тематику отношений России с Европейским Союзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первая встреча Дмитрия Медведева с новым главой финского правительства, которое было сформировано в июне 2019 года по итогам парламентских выборов.