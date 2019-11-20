Медведев обсудит с вице-президентом Азербайджана двусторонние отношения

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.