Медведев обсудит с вице-президентом Азербайджана двусторонние отношения

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 ноября в Москве обсудит с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой сотрудничество двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.