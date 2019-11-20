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РИА Новости

Медведев обсудит с вице-президентом Азербайджана двусторонние отношения

13:01 20.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 ноября в Москве обсудит с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой сотрудничество двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.
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Мехрибан АлиеваДмитрий МедведевРоссияАзербайджанПолитика
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