Депутат заявил, что виноградари по новому закону получат налоговые льготы

"(Законом) предлагаются дополнительные меры поддержки, в том числе применение особых налоговых режимов, предоставление льгот по уплате земельного налога для виноградников, бюджетные субсидии виноградарям и виноделам на возмещение затрат по уплате процентов по банковским кредитам", – приводит слова Бахарева его пресс-служба.

Согласно проекту закона, государственная поддержка будет осуществляться только в отношении тех субъектов виноградарства и виноделия, которые производят свою продукцию из винограда, выращенного на территории России. Закон направлен на решение двух главных задач – на развитие российского виноградарства и виноделия, а также защиту прав потребителей в отношении безопасности отечественной винодельческой продукции, сказал Бахарев.