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РИА Новости

Депутат заявил, что виноградари по новому закону получат налоговые льготы

13:00 20.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКонстантин Бахарев
Константин Бахарев
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Константин Бахарев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Вступление в силу нового закона "О виноделии и виноградарстве в РФ" позволит создать налоговые преференции для производителей российского винограда, используемого для виноделия, сообщил один из разработчиков документа, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.
"(Законом) предлагаются дополнительные меры поддержки, в том числе применение особых налоговых режимов, предоставление льгот по уплате земельного налога для виноградников, бюджетные субсидии виноградарям и виноделам на возмещение затрат по уплате процентов по банковским кредитам", – приводит слова Бахарева его пресс-служба.
Согласно проекту закона, государственная поддержка будет осуществляться только в отношении тех субъектов виноградарства и виноделия, которые производят свою продукцию из винограда, выращенного на территории России. Закон направлен на решение двух главных задач – на развитие российского виноградарства и виноделия, а также защиту прав потребителей в отношении безопасности отечественной винодельческой продукции, сказал Бахарев.
"С этой целью мы впервые вводим в законодательство термин "вино России" и фиксируем в его определении, что таковым может считаться только вино, полностью произведённое из винограда, выращенного в Российской Федерации", – сказал депутат.
По его словам, при подготовке законопроекта ко второму чтению особое внимание планируется уделить поддержке фермерского виноделия.
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Константин БахаревГосдума РФСимферопольРоссияЭкономика
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