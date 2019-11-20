Камчатка готовится принять чемпионат и финал Кубка России 2020 года

"В прошлом году мы провели соревнования такого высокого уровня впервые за 19 лет. Тогда, обсуждая эту тему с экспертами, мы говорили о том, что этот процесс нельзя останавливать. У нас есть все условия. На протяжении многих лет наши горнолыжники являются одними из самых титулованных в стране, многие из них были, есть и будут в составе сборной команды России", - цитирует пресс-служба слова губернатора края Владимира Илюхина.