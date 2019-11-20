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РИА Новости

Камчатка готовится принять чемпионат и финал Кубка России 2020 года

12:59 20.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяГорнолыжный комплекс "Морозная" на Камчатке
Горнолыжный комплекс Морозная на Камчатке
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя - РИА Новости. Горнолыжный комплекс "Морозная" на Камчатке станет местом проведения всероссийских соревнований в следующем году, а с 2022 года планирует принять международные соревнования "Кубок Дальнего Востока", сообщает пресс-служба правительства края.
Чемпионат и финал Кубка России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту пройдут на полуострове с 28 марта по 5 апреля.

"В прошлом году мы провели соревнования такого высокого уровня впервые за 19 лет. Тогда, обсуждая эту тему с экспертами, мы говорили о том, что этот процесс нельзя останавливать. У нас есть все условия. На протяжении многих лет наши горнолыжники являются одними из самых титулованных в стране, многие из них были, есть и будут в составе сборной команды России", - цитирует пресс-служба слова губернатора края Владимира Илюхина.

Соревнования пройдут в дисциплинах: супер-комбинация, супер-гигант, параллельный слалом, слалом и командные соревнования. Участниками станут 150 спортсменов, в том числе представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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По словам министра спорта Камчатского края Константина Хмелевского, в перспективе с 2022 года в регионе будут проходить международные соревнования "Кубок Дальнего Востока" - один из четырех этапов Континентального кубка Международной федерации лыжного спорта.
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