Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, заявил Лавров

Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и Халеда бен Ахмеда Аль Халифы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, это в их интересах, заявил глава МИД РФ Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, это в их интересах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Кто-то в руководстве "Сирийский демократических сил" решил сделать ставку на то, что американцы будут постоянно их поддерживать, это будет ошибочным выбором", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.

"Я считаю, что в интересах курдов, интересах обеспечения прав курдов безальтернативно взять курс на диалог с законными властями САР в рамках выработки тех подходов, которые обеспечат устойчивость, стабильность, безопасность Сирии через завершение работы конституционного комитета Сирии, в которой все этноконфессиональные группы будут надежно защищены и чьи права будут надежно гарантированы", - заявил Лавров.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

В октябре спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Россия посредничает в диалоге между курдами и Дамаском, была организована встреча на базе в Хмеймиме.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.