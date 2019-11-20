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Война в Сирии
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РИА Новости

Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, заявил Лавров

12:54 20.11.2019 (обновлено: 13:37 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и Халеда бен Ахмеда Аль Халифы
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и Халеда бен Ахмеда Аль Халифы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, это в их интересах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кто-то в руководстве "Сирийский демократических сил" решил сделать ставку на то, что американцы будут постоянно их поддерживать, это будет ошибочным выбором", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.
"Я считаю, что в интересах курдов, интересах обеспечения прав курдов безальтернативно взять курс на диалог с законными властями САР в рамках выработки тех подходов, которые обеспечат устойчивость, стабильность, безопасность Сирии через завершение работы конституционного комитета Сирии, в которой все этноконфессиональные группы будут надежно защищены и чьи права будут надежно гарантированы", - заявил Лавров.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
В октябре спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Россия посредничает в диалоге между курдами и Дамаском, была организована встреча на базе в Хмеймиме.
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В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевВойна в СирииМИД БахрейнаДамаск (мухафаза)Сергей ЛавровМИД РФМоскваСирияООНВ мире
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