Россия предложила Японии помощь в обеспечении кибербезопасности на ОИ

"Мы предложили свою помощь Японии в проведении бесконфликтной с точки зрения кибербезопасности Олимпиады в следующем году. Япония высоко оценила наше предложение. Как по линии госструктур, так и по линии Сбербанка и частных структур. Они рассмотрят этот вопрос и будут проведены дальнейшие переговоры по этой области", - сказал Крутских.