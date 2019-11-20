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РИА Новости

Россия предложила Японии помощь в обеспечении кибербезопасности на ОИ

12:53 20.11.2019 (обновлено: 13:10 20.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Россия предложила помощь Японии в проведении "бесконфликтной" с точки зрения кибербезопасности Олимпийских игр, сказал на встрече с журналистами по итогам состоявшихся в Токио двусторонних консультаций спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
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"Мы предложили свою помощь Японии в проведении бесконфликтной с точки зрения кибербезопасности Олимпиады в следующем году. Япония высоко оценила наше предложение. Как по линии госструктур, так и по линии Сбербанка и частных структур. Они рассмотрят этот вопрос и будут проведены дальнейшие переговоры по этой области", - сказал Крутских.
В плане содействия при проведении Олимпиады ФСБ РФ предложила помощь в том числе в виде направления своих специалистов во время игр для обеспечения безопасности, отметил он.
Он подчеркнул, что следующий раунд консультаций должен состояться в Москве, ориентировочно весной или летом следующего года.
Крутских находится с визитом в Японии, в ходе которого он провел ряд встреч с японской стороной по всей повестке киберотношений в глобальном, региональном и двустороннем аспекте.
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Андрей КрутскихСбербанк РоссииЯпонияРоссияВ мире
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