В Кремле не видели письмо артистов МХАТ с просьбой защитить театр

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Письмо артистов МХАТа имени Горького, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить их театр от "агрессивной кампании клеветы" и не допустить его раскола, в Кремле пока не видели, при необходимости министр культуры РФ Владимир Мединский поднимет данный вопрос, сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, также адресованное Путину. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Татьяну Доронину, которая якобы была уволена "без каких-либо весомых оснований". Руководство МХАТа опубликовало ответ на это письмо, в котором поддержало Боякова и попросило президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". В ответе также уточняется, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.
"Я не видел, честно говоря, это обращение. Сегодня министр культуры будет, наверное, он расскажет, при необходимости, в чем там дело. Конечно, это вопрос, который, прежде всего, касается профильного ведомства, если там действительно есть какой-то конфликт", - сказал Песков.