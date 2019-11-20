В Кремле не видели письмо артистов МХАТ с просьбой защитить театр

"Я не видел, честно говоря, это обращение. Сегодня министр культуры будет, наверное, он расскажет, при необходимости, в чем там дело. Конечно, это вопрос, который, прежде всего, касается профильного ведомства, если там действительно есть какой-то конфликт", - сказал Песков.