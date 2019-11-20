Депутат бундестага призвал США вывести ядерное оружие с территории Германии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США должны вывести ядерное оружие с территории ФРГ, заявил журналистам председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч после встречи с председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"Мы выступаем против того, чтобы осталось американское ядерное оружие на территории Германии , оно должно быть выведено. Вопрос американских военных баз также остаётся острым. Большинство жителей Германии согласны с этим подходом и с этой позицией", - сказал Барч.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подготовлен комитетом ООН по разоружению, 12 июня 1968 года одобрен Генеральной Ассамблеей ООН, открыт для подписания 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года. Ратифицирован СССР 24 ноября 1969 года. Участниками Договора являются 190 государств. Вне ДНЯО остаются Индия, Пакистан, Израиль. Договор служит одним из факторов обеспечения международной безопасности. Он содержит обязательства государств по недопущению распространения ядерного оружия и созданию широких возможностей для мирного использования ядерной энергии.

В статье второй договора говорится, что страны-участницы, не обладающие ядерным оружием, "обязуются не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно".