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РИА Новости

Суд оставил топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом

12:44 20.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 25 февраля срок домашнего ареста топ-менеджеру компании "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому в выводе денег за рубеж, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", - сказала она.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.
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Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает. Суд заочно выдал санкцию на его арест.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
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Сергей Петров
Дело руководства "Рольфа"РольфМоскваРоссияПроисшествия
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