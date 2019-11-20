Суд оставил топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы продлил до 25 февраля срок домашнего ареста топ-менеджеру компании "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому в выводе денег за рубеж, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд а Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", - сказала она.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает. Суд заочно выдал санкцию на его арест.