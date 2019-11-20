Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T13:40+0300
https://ria.ru/20191120/1561155142.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156115/82/1561158228_0:154:3077:1884_1036x0_80_0_0_601d30106afbaecd5a205707115b98b6.jpg
РИА Новости

США пытаются препятствовать диалогу между курдами и Дамаском, заявил Лавров

12:33 20.11.2019 (обновлено: 13:40 20.11.2019)
243
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время встречи в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США пытаются препятствовать диалогу между сирийскими курдами и Дамаском, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.
"Американцы ведут дело к тому, чтобы воспрепятствовать диалогу между курдами и Дамаском, тогда как мы занимаем прямо противоположную позицию и убеждены, что только диалог между курдами и Дамаском может решить не только проблему обеспечения прав курдов, но и проблему обеспечения законных интересов безопасности Турецкой Республики", - сказал Лавров.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
Сирийские беженцы
Вчера, 11:15Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана
По словам официального представителя МО РФ, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, также проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории Сирии. Кроме того, для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются допсилы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмедом аль-Халифой в Москве
Вчера, 12:48Война в Сирии
Отвод курдов на севере Сирии практически завершен, заявил Лавров
400010
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииДамаск (мухафаза)Сергей ЛавровДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмедом аль-Халифой в Москве
Отвод курдов на севере Сирии практически завершен, заявил Лавров
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и Халеда бен Ахмеда Аль Халифы
Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию США по поселенческой деятельности Израиля
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (в центре) посетил пленарное заседание Госдумы РФ
Депутат бундестага призвал США вывести ядерное оружие с территории Германии
Протест в Тегеране
Президент Ирана обвинил Израиль и США в организации беспорядков в стране
Эво Моралес
Моралес назвал главное препятствие для возвращения в Боливию
Елена Зеркаль
Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин считает, что США придется изменить отношения с союзниками по НАТО
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
В МИД осудили удары Израиля по территории Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал планы США нарастить силы в Саудовской Аравии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии начал работу девятый российско-турецкий патруль
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Кремль занимается организацией телемоста с участием лидеров России и Китая
Сергей Шойгу
Шойгу заявил о попытках стереть из памяти союз СССР с Западом
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Курдские демонстранты в провинции Эль-Хасака
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
Лента новостейМолния