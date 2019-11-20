США пытаются препятствовать диалогу между курдами и Дамаском, заявил Лавров

"Американцы ведут дело к тому, чтобы воспрепятствовать диалогу между курдами и Дамаском, тогда как мы занимаем прямо противоположную позицию и убеждены, что только диалог между курдами и Дамаском может решить не только проблему обеспечения прав курдов, но и проблему обеспечения законных интересов безопасности Турецкой Республики", - сказал Лавров.