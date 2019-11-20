США пытаются препятствовать диалогу между курдами и Дамаском, заявил Лавров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США пытаются препятствовать диалогу между сирийскими курдами и Дамаском, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.
"Американцы ведут дело к тому, чтобы воспрепятствовать диалогу между курдами и Дамаском, тогда как мы занимаем прямо противоположную позицию и убеждены, что только диалог между курдами и Дамаском может решить не только проблему обеспечения прав курдов, но и проблему обеспечения законных интересов безопасности Турецкой Республики", - сказал Лавров.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
По словам официального представителя МО РФ, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, также проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории Сирии. Кроме того, для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются допсилы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.