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РИА Новости

Моралес назвал главное препятствие для возвращения в Боливию

12:25 20.11.2019 (обновлено: 12:47 20.11.2019)
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© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес
Эво Моралес
© REUTERS / Carlos Jasso
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объявивший об уходе с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что главным препятствием на его пути к возвращению на родину является, по его мнению, союз оппозиции с США, сообщает газета Wall Street Journal.
"Я знаю от осведомленных людей, что американцы не хотят моего возвращения в Боливию", - заявил Моралес в интервью изданию. "Почему гринго боятся индейца?", - добавил он.
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Моралес, который в настоящее время находится в Мексике, заявил, что откажется от участия в следующих президентских выборах в стране, если сможет доработать свой мандат, и затем вместе с оппозицией сформировать новый избирательный орган, чтобы провести выборы и определить нового лидера государства. По его мнению, это поможет разрешить сложившийся в стране кризис.
"Огромное требование мобилизованного народа состоит в том, что диктатура должна уйти", - заявил Морелес, имея в виду исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес. "Это значит, что мы закончим наш срок, а в обмен не будем кандидатом (на следующих выборах) ... Если это вопрос мира, чтобы не было больше жертв, не проблема, я отказываюсь (от своей кандидатуры)", - добавил Моралес.
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"Мое огромное желание - это скорее вернуться в Боливию", - заявил он, добавив, что его присутствие в стране важно для урегулирования ситуации.
Как отмечает издание, в настоящее время Моралес находится на военной базе в Мексике. По словам политика, у него плотный рабочий график, в рамках которого он проводит встречи с мексиканскими политиками и отвечает на телефонные звонки из-за границы. Помимо этого он каждый день встает в 6 утра, чтобы сделать зарядку. Моралес отметил, что "обеспокоен и опечален", находясь в изгнании в Мексике.
По словам боливийского политика, он поддерживает контакты с союзниками на родине и получил сотни сообщений от своих сторонников, которые просят его поскорее вернуться.
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Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили.
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Эво МоралесБоливияСШАВ мире
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