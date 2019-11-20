Моралес назвал главное препятствие для возвращения в Боливию

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объявивший об уходе с поста президента Боливии Объявивший об уходе с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что главным препятствием на его пути к возвращению на родину является, по его мнению, союз оппозиции с США , сообщает газета Wall Street Journal

"Я знаю от осведомленных людей, что американцы не хотят моего возвращения в Боливию", - заявил Моралес в интервью изданию. "Почему гринго боятся индейца?", - добавил он.

Моралес, который в настоящее время находится в Мексике, заявил, что откажется от участия в следующих президентских выборах в стране, если сможет доработать свой мандат, и затем вместе с оппозицией сформировать новый избирательный орган, чтобы провести выборы и определить нового лидера государства. По его мнению, это поможет разрешить сложившийся в стране кризис.

"Огромное требование мобилизованного народа состоит в том, что диктатура должна уйти", - заявил Морелес, имея в виду исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес. "Это значит, что мы закончим наш срок, а в обмен не будем кандидатом (на следующих выборах) ... Если это вопрос мира, чтобы не было больше жертв, не проблема, я отказываюсь (от своей кандидатуры)", - добавил Моралес.

"Мое огромное желание - это скорее вернуться в Боливию", - заявил он, добавив, что его присутствие в стране важно для урегулирования ситуации.

Как отмечает издание, в настоящее время Моралес находится на военной базе в Мексике. По словам политика, у него плотный рабочий график, в рамках которого он проводит встречи с мексиканскими политиками и отвечает на телефонные звонки из-за границы. Помимо этого он каждый день встает в 6 утра, чтобы сделать зарядку. Моралес отметил, что "обеспокоен и опечален", находясь в изгнании в Мексике.

По словам боливийского политика, он поддерживает контакты с союзниками на родине и получил сотни сообщений от своих сторонников, которые просят его поскорее вернуться.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.