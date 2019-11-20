Президент Ирана обвинил Израиль и США в организации беспорядков в стране

ТЕГЕРАН, 20 ноя - РИА Новости. Беспорядки в Иране были организованы США и Израилем, целью был подрыв безопасности страны, заявил президент Ирана Хасан Роухани, объявив о победе Беспорядки в Иране были организованы США и Израилем, целью был подрыв безопасности страны, заявил президент Ирана Хасан Роухани, объявив о победе Тегерана

"Участники беспорядков были организованы, (их акции - ред.) были спланированы, они были вооружены, действуя по определенного плану, составленному реакционными силами региона, сионистами и американцами", - приводятся слова Роухани на его официальном сайте.

По его словам, возникшие беспорядки представляли собой план по подрыву безопасности страны, однако иранский народ смог победить.

"Те, кто в течение последних двух лет, вводя по максимуму санкции, планировали подорвать безопасность в стране, как и действия, направленные против строя, стремились к тому, чтобы это давление привело к выступлениям народа против строя, однако они не преуспели", - добавил он.

Роухани добавил, что против национальных интересов страны действовала "небольшая группа", а среди лиц, вышедших на улицы, лишь небольшая часть устроила беспорядки.