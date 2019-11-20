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РИА Новости

Президент Ирана обвинил Израиль и США в организации беспорядков в стране

12:25 20.11.2019 (обновлено: 13:55 20.11.2019)
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© REUTERS / WANA/Nazanin TabatabaeeПротест в Тегеране
Протест в Тегеране
© REUTERS / WANA/Nazanin Tabatabaee
ТЕГЕРАН, 20 ноя - РИА Новости. Беспорядки в Иране были организованы США и Израилем, целью был подрыв безопасности страны, заявил президент Ирана Хасан Роухани, объявив о победе Тегерана.

"Участники беспорядков были организованы, (их акции - ред.) были спланированы, они были вооружены, действуя по определенного плану, составленному реакционными силами региона, сионистами и американцами", - приводятся слова Роухани на его официальном сайте.

По его словам, возникшие беспорядки представляли собой план по подрыву безопасности страны, однако иранский народ смог победить.
"Те, кто в течение последних двух лет, вводя по максимуму санкции, планировали подорвать безопасность в стране, как и действия, направленные против строя, стремились к тому, чтобы это давление привело к выступлениям народа против строя, однако они не преуспели", - добавил он.
Роухани добавил, что против национальных интересов страны действовала "небольшая группа", а среди лиц, вышедших на улицы, лишь небольшая часть устроила беспорядки.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. Во вторник в ряде городов прошли шествия против беспорядков.
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Протесты в ИранеХасан РоуханиТегеран (город)ИранСШАИзраильВ мире
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