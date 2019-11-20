Суд заключил под стражу экс-главу Элисты, подозреваемого во взятке

"На основании представленных в суд материалов уголовного дела, обосновывающих ходатайства об избрании меры пресечения, Вячеслав Намруев заключен под стражу, а в отношении Игоря Мальмакова судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее республиканский СК сообщал, что с декабря 2017 по май 2018 года Намруев и Мальмаков "получили взятку в виде земельного участка общей площадью 418 квадратных метров за обеспечение беспрепятственного принятия решения Элистинским городским собранием о внесении изменений в генеральный план Элисты, а также правила землепользования и застройки города".