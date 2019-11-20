Суд заключил под стражу экс-главу Элисты, подозреваемого во взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Суд в Калмыкии заключил под стражу бывшего главу Элисты Вячеслава Намруева и определил под домашний арест экс-депутата элистинского горсобрания Игоря Мальмакова, подозреваемых в получении взятки, сообщает СУСК России по Калмыкии.
"На основании представленных в суд материалов уголовного дела, обосновывающих ходатайства об избрании меры пресечения, Вячеслав Намруев заключен под стражу, а в отношении Игоря Мальмакова судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Ранее республиканский СК сообщал, что с декабря 2017 по май 2018 года Намруев и Мальмаков "получили взятку в виде земельного участка общей площадью 418 квадратных метров за обеспечение беспрепятственного принятия решения Элистинским городским собранием о внесении изменений в генеральный план Элисты, а также правила землепользования и застройки города".
Кроме того, в начале ноября следователи возбудили в отношении Намруева уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый изъял из муниципальной собственности автомобиль Toyota Camry в пользу своего родственника. Этим, по данным СК, он причинил имущественный вред государству.
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