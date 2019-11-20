Источник: в Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону освободили женщину, которую муж взял в заложники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Один из сотрудников правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Его уже обезвредили, с ним ведут беседу", — сказал собеседник агентства, добавив, что мотивы уточняются.
Издание "DonDay" пишет, что сначала мужчина не выпускал из помещения не только жену, но и ребенка, однако позже он его освободил. Также отмечено, что в районе дежурят бойцы СОБРа, причем в оцепление попало СИЗО № 1.
Представитель ГУФСИН по Ростовской области прокомментировал, что происходящее никак не связано с изолятором, "никаких происшествий в нем нет".