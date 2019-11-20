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РИА Новости

Источник: в Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники

12:24 20.11.2019 (обновлено: 14:04 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону освободили женщину, которую муж взял в заложники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Один из сотрудников правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Его уже обезвредили, с ним ведут беседу", — сказал собеседник агентства, добавив, что мотивы уточняются.

Издание "DonDay" пишет, что сначала мужчина не выпускал из помещения не только жену, но и ребенка, однако позже он его освободил. Также отмечено, что в районе дежурят бойцы СОБРа, причем в оцепление попало СИЗО № 1.
Представитель ГУФСИН по Ростовской области прокомментировал, что происходящее никак не связано с изолятором, "никаких происшествий в нем нет".
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Обсудить 7
Ростов-на-ДонуПроисшествия
Популярные комментарии
Подполковник дозу не рассчитал. Может даже получит за это выговор.
20 ноября, 13:46
kainlepos
20132113
Похоже, пора менять правоохранительные органы на левоохранительные...((
20 ноября, 14:09
Aмон Ра
16130206
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