Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T12:22+0300
https://ria.ru/20191120/1561154327.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/41/1561154143_19:0:1480:822_1036x0_80_0_0_f48dba5c34a9172ac6075701ba4a5a12.jpg
РИА Новости

В Денисовой пещере на Алтае нашли древнейшую фигурку пещерного льва

12:20 20.11.2019 (обновлено: 12:22 20.11.2019)
826
© Фото : аккаунт IAET SB RAS & NA Project в TwitterФигурка пещерного льва, найденная в Денисовой пещере на Алтае
Фигурка пещерного льва, найденная в Денисовой пещере на Алтае
© Фото : аккаунт IAET SB RAS & NA Project в Twitter
Фигурка пещерного льва, найденная в Денисовой пещере на Алтае
НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Археологи Института археологии и этнографии СО РАН в этом году обнаружили в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, возможно, древнейшую на территории современной Сибири фигурку пещерного льва – ей около 45 тысяч лет, сообщил журналистам завотделом археологии каменного века, член-корреспондент Михаил Шуньков.
"Фигурка обнаружена в 11-м слое пещеры – это начальная стадия верхнего палеолита, время, когда на эволюционной арене появляется Homo Sapiens. У нас в пещере эти находки ассоциируются с денисовским человеком, именно в 11-м слое впервые были найдены его антропологические остатки", - сказал ученый.
Доисторический неандерталец
31 января, 10:32РИА Наука
Ученые раскрыли загадку появления древних людей в Сибири
Шуньков рассказал, что фигурка длиной всего 4,2 сантиметра представляет собой скульптурное изображение животного, изготовленное из бивня мамонта. "Судя по стилистике, животное относится к семейству крупных кошек, а судя по иконографии, скорее всего, это фигурка пещерного льва - panthera leo spelaea или тигролев", - отметил он.
По словам ученого, в древнейшей истории Сибири известны подобные фигурки, но их возраст оценивался примерно 23-21 тысячи лет назад.
Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во время археологических работ в одной из галерей Денисовой пещеры
12 декабря 2018, 12:34РИА Наука
В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли древний карандаш
"Хотя точно возраст фигурки не установлен, но она залегала в стратиграфическом контексте, возраст которого … около 45 тысяч лет. Хронология будет уточняться и, возможно, окажется, что она более молодого возраста, но в любом случае она древнее 30 тысяч лет. На сегодняшний день это в любом случае самый древний артефакт такого вида, скульптурное изображение", - сказал Шуньков.
Ученый отметил, что в мировой археологии известны около 25 изображений пещерного льва, наиболее близко к находке по стилистике - изображение львов из пещеры Швабской Юры на границе Германии и Франции, хотя прямых аналогий с известными изображениями ученые не нашли.
Наиболее крупный фрагмент диадемы из бивня мамонта в трех проекциях
5 декабря 2018, 07:19РИА Наука
В Денисовой пещере на Алтае нашли диадему каменного века из бивня мамонта
"У фигурки отсутствует голова, есть задние и передние конечности, брюхо. Скорее всего, животное изображено в беге или прыжке. На фигурке обнаружены остатки красной охры, которая, возможно, символизировала кровоточащую рану … Сейчас нам предстоит большая работа по интерпретации находки как стилистической, так и символической", - сказал он, отметив, что ученые связывают появление фигурки с деятельностью в пещере денисовского человека.
Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека – "денисовского человека" - стало мировой сенсацией. По данным ученых, новый вид людей является родственным неандертальцам, однако денисовцы гораздо более близки человеку современного типа.
В последние десятилетия с Россией связано множество удивительных научных открытий
8 февраля 2018, 08:00РИА Наука
Десять открытий российских ученых, которые потрясли мир
1733000
Обсудить 0
АрхеологияАлтайский крайОткрытия - РИА НаукаСибирское отделение РАН
Рекомендуем
Артефакты, найденные во время раскопок в Венгеровском районе Новосибирской области
В Сибири нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после нападения на съемочную группу телеканала "Крым 24"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Пепельница, фирма К. Фаберже, на выставке Фаберже и придворные ювелиры
Работы Фаберже и придворных ювелиров показывают в Историческом музее
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Радиоизображения 27 объектов — остатков сверхновых, взорвавшихся от тысячи до сотен тысяч лет назад
Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Эво Моралес
Моралес назвал главное препятствие для возвращения в Боливию
Мощные магнитные бури могут быть очень опасны
Ученые выяснили, как возникают магнитные бури
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Концепция левитирующего транспорта
Российские ученые нашли новую основу для левитирующего транспорта
Два бокала красного и белого вина
Ученые приблизились к разгадке тайны идеального винограда
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Вид на город Тартус в Сирии
Крымские археологии начали подводную экспедицию в Сирию
Елена Зеркаль
Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
Лента новостейМолния