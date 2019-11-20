В Денисовой пещере на Алтае нашли древнейшую фигурку пещерного льва

НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Археологи Института археологии и этнографии Археологи Института археологии и этнографии СО РАН в этом году обнаружили в знаменитой Денисовой пещере на Алтае , возможно, древнейшую на территории современной Сибири фигурку пещерного льва – ей около 45 тысяч лет, сообщил журналистам завотделом археологии каменного века, член-корреспондент Михаил Шуньков.

"Фигурка обнаружена в 11-м слое пещеры – это начальная стадия верхнего палеолита, время, когда на эволюционной арене появляется Homo Sapiens. У нас в пещере эти находки ассоциируются с денисовским человеком, именно в 11-м слое впервые были найдены его антропологические остатки", - сказал ученый.

Шуньков рассказал, что фигурка длиной всего 4,2 сантиметра представляет собой скульптурное изображение животного, изготовленное из бивня мамонта. "Судя по стилистике, животное относится к семейству крупных кошек, а судя по иконографии, скорее всего, это фигурка пещерного льва - panthera leo spelaea или тигролев", - отметил он.

По словам ученого, в древнейшей истории Сибири известны подобные фигурки, но их возраст оценивался примерно 23-21 тысячи лет назад.

"Хотя точно возраст фигурки не установлен, но она залегала в стратиграфическом контексте, возраст которого … около 45 тысяч лет. Хронология будет уточняться и, возможно, окажется, что она более молодого возраста, но в любом случае она древнее 30 тысяч лет. На сегодняшний день это в любом случае самый древний артефакт такого вида, скульптурное изображение", - сказал Шуньков.

Ученый отметил, что в мировой археологии известны около 25 изображений пещерного льва, наиболее близко к находке по стилистике - изображение львов из пещеры Швабской Юры на границе Германии и Франции, хотя прямых аналогий с известными изображениями ученые не нашли.

"У фигурки отсутствует голова, есть задние и передние конечности, брюхо. Скорее всего, животное изображено в беге или прыжке. На фигурке обнаружены остатки красной охры, которая, возможно, символизировала кровоточащую рану … Сейчас нам предстоит большая работа по интерпретации находки как стилистической, так и символической", - сказал он, отметив, что ученые связывают появление фигурки с деятельностью в пещере денисовского человека.