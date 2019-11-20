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Ивановская область
Ивановская область
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РИА Новости

Ивановская область – в числе лидеров по ремонту дорог в рамках нацпроекта

12:18 20.11.2019
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 20 ноя – РИА Новости. Всего в Ивановской области в этом году отремонтировано 378 километров дорог, что в два раза превышает показатели 2018 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба регионального правительства.
По его словам, эти цифры озвучил на отраслевой конференции Федерального дорожного агентства "Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов" в рамках "Транспортной недели" в Москве губернатор области Станислав Воскресенский.
"Всего в Ивановской области в этом году отремонтировано 378 км дорог, это в два раза превышает показатель 2018 года. И это маршрутные ремонты большой протяженности, а не как раньше - восстановление небольших участков", - отметил губернатор, слова которого привели в пресс-службе.
Такой результат подчеркнул Воскресенский, стал возможен благодаря впервые проведенной полной диагностике состояния всех дорог в регионе, серьезному обновлению материально-технической базы дорожно-строительных организаций и введению механизма тотального казначейского банковского сопровождения.
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"У нас были дискуссии с дорожниками: может быть, маленькие контракты исключить из этой системы? Нет, мы область небогатая и губернатор обязан считать каждый бюджетный рубль, чтоб использовать с максимальной отдачей. У нас сто процентов контрактов "под лупой" рассматривается банковскими структурами. Это позволило в переговорах с дорожниками снизить себестоимость строительства перед началом нового сезона", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.
В ведомстве добавили, что Ивановская область получила награду в номинации "Прорыв года" по итогам реализации нацпроекта в 2019 году.
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
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