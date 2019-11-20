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РИА Новости

В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников

12:17 20.11.2019 (обновлено: 12:19 20.11.2019)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав России предлагает ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников, соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Дистанционный медосмотр предполагает использование телемедицинских технологий, то есть врач и работник не находятся рядом.
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Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс, в закон "Об основах охраны здоровья граждан", а также в закон "О безопасности дорожного движения".
Законопроект устанавливает понятие медицинского дистанционного контроля за здоровьем работника, виды контроля, временные периоды и порядок его проведения, уточняется в документе. Проект коснется россиян, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, отмечается в проекте.
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Согласно законопроекту, для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры для выявления состояний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также для определения факта употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.
"В случае проведения медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья работника такие работники проходят один раз в шесть месяцев обязательный профилактический медицинский осмотр, включающий химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", - поясняется в документе.
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Министерство здравоохранения РФМоскваРоссияОбщество
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