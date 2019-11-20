В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников

Дистанционный медосмотр предполагает использование телемедицинских технологий, то есть врач и работник не находятся рядом.

Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс, в закон "Об основах охраны здоровья граждан", а также в закон "О безопасности дорожного движения".

Законопроект устанавливает понятие медицинского дистанционного контроля за здоровьем работника, виды контроля, временные периоды и порядок его проведения, уточняется в документе. Проект коснется россиян, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, отмечается в проекте.

Согласно законопроекту, для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры для выявления состояний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также для определения факта употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.