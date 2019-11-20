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РИА Новости

Венсан Кассель приедет в Москву, чтобы представить фильм "Особенные"

13:15 20.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Венсан Кассель на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма Необратимость в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Французские актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, вместе с режиссерами Эриком Толедано и Оливье Накашем 4 декабря представят в кинотеатре "Октябрь" фильм "Особенные", сообщили РИА Новости прокатчики картины.
Картина основана на реальной истории человека, который посвятил всю свою жизнь нуждающимся в помощи.

"Мы два года готовились к съемкам, встречались со специалистами и изучали все возможные материалы. Все сцены нашего нового проекта, включая побег одного из героев, взяты из реальной жизни", — рассказал о работе Толедано.

В день приезда создатели и актеры комедийной драмы пообщаются с журналистами, а вечером проведут фотоколл и показ с обсуждениями.
Премьера "Особенных" состоялась в этом году на Каннском кинофестивале, после чего, в конце октября, лента стартовала во французском прокате.
В российских кинотеатрах выход фильма запланирован на 16 января 2020 года.
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