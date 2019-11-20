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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Московская Биржа будет сотрудничать с валютной торговой площадкой КНР CFETS

12:10 20.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Московская Биржа подписала меморандум о взаимопонимании с китайской валютной торговой площадкой China Foreign Exchange Trade System (CFETS), направленныйна укрепление сотрудничества и повышение ликвидности пары "юань – рубль" на Московской Бирже и CFETS, сообщает Московская Биржа.
Сэтой целью уже созданная рабочая группа определит возможности взаимодействия процессов торговли в соответствии с регуляторными требованиями России и Китая.
МосковскаяБиржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с рядом финансовых структур Китая: Банком Китая (Bank of China – BOC), Торгово-промышленным банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC), Шанхайскойфондовой биржей (Shanghai Stock Exchange – SSE), Китайскойфьючерсной биржей (China Financial Futures Exchange – CFFEX), Даляньскойтоварной биржей (Dalian Commodity Exchange – DCE), Шанхайскойбиржей золота (Shanghai Gold Exchange – SGE), Шэньчжэньскойфондовой биржей (Shenzhen Stock Exchange – SZSE), Товарнойбиржей Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE), крупнейшимикитайскими брокерами CITIC Securities и Galaxy Securities, атакже с дочерней компанией Шанхайской фондовой биржи SSE InfoNet по распространению рыночных данных Московской Биржи на территории Китая.
Подписание договора
15 ноября, 15:03Россия-Китай: Главное
Онлайн-медиа России и КНР подписали "Усийскую декларацию" по взаимодействию
China Foreign Exchange Trade System (CFETS) занимается развитием крупнейшей глобальной торговой платформы и ценового центра для китайского юаня и связанных валютных продуктов.
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Россия-Китай: ГлавноеМосковская биржаКитайРоссия
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