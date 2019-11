Московская Биржа будет сотрудничать с валютной торговой площадкой КНР CFETS

МосковскаяБиржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с рядом финансовых структур Китая: Банком Китая (Bank of China – BOC), Торгово-промышленным банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC), Шанхайскойфондовой биржей (Shanghai Stock Exchange – SSE), Китайскойфьючерсной биржей (China Financial Futures Exchange – CFFEX), Даляньскойтоварной биржей (Dalian Commodity Exchange – DCE), Шанхайскойбиржей золота (Shanghai Gold Exchange – SGE), Шэньчжэньскойфондовой биржей (Shenzhen Stock Exchange – SZSE), Товарнойбиржей Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE), крупнейшимикитайскими брокерами CITIC Securities и Galaxy Securities, атакже с дочерней компанией Шанхайской фондовой биржи SSE InfoNet по распространению рыночных данных Московской Биржи на территории Китая.