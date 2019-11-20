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РИА Новости

На Ставрополье завели дело против ударившего врача пенсионера

12:10 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 ноя - РИА Новости. Следователи полиции на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего мужчины, который ударил врача по голове из-за недовольства лечением, сообщает ГУМВД по краю.

"В Георгиевске сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 74-летнего местного жителя, причинившего телесные повреждения врачу городской больницы, и передали полицейским", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, участковые уполномоченные полиции в ходе проверки установили, что пожилой гражданин вошел в отделение больницы и после разговора с одним из врачей ударил женщину-медика по голове металлическим предметом, после чего скрылся.
"Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что некоторое время назад проходил лечение в больнице и остался недоволен. Возбуждено уголовное деле по статье УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - отмечает МВД.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.
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РосгвардияСтавропольеГУМВДПроисшествия
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