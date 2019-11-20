В Египте обсудят новые нацстандарты звездности отелей

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Египта намерено в декабре принять решение по проекту новых стандартов оценки уровня отелей в стране, сообщил на заседании парламентского комитета по туризму и гражданской авиации директор гостиничного департамента египетского минтуризма Абдель Фаттах аль-Асы.

"По новым стандартам решение будет принято в начале декабря, а их внедрение займет примерно год" — цитирует аль-Асы газета "Аль-Ватан".

При этом парламентарии высказались за скорейшее внедрение новых критериев оценки египетских гостиниц. "Комитет по туризму порекомендовал в кратчайшие сроки ввести новые стандарты, чтобы способствовать ускорению развития гостиничной отрасли … Депутаты также попросили министерство туризма предоставить им проект нововведений для ознакомления", — сообщает издание.

"Новые стандарты должны уделять больше внимания персоналу отелей, его подготовке, препятствовать оттоку квалифицированных кадров, на обучение которых были затрачены государственные средства", — заявил на заседании комитета его глава Амр Сидки.

Абдель Фаттах аль-Асы добавил, что новые стандарты должны "урегулировать сложившуюся в последние годы негативную практику, когда отели присваивали себе категорию пять "звезд", тогда как на деле соответствовали только трехзвездочному уровню".