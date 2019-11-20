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РИА Новости

Немецкий депутат выступил за совместное с РФ празднование 75-летия Победы

12:07 20.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч
CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky /
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч выступил за проведение совместных с Россией мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы.
"У нас есть конкретные поводы для совместной работы. В частности, в 2020 году мы будем праздновать 75-летнюю годовщину со дня Великой Победы - в этой связи нам нужно наладить сотрудничество и провести какие-то совместные мероприятия", - сказал Барч журналистам по итогам встречи с председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.
"Нам нужно также проводить совместные мероприятия, конференции, посвящённые вопросам спорта, культурного обмена, экономическим вопросам", - отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Вся правда о Второй мировой войне: Минобороны раскрыло новые тайныДокументы надо знать и уметь соотносить друг с другом. Однако многим достаточно передергиваний и фальсификаций. Они пишут свою, альтернативную лживую историю. Увы, небезрезультатно.
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Дитмар БарчДень ПобедыГерманияРоссияВ мире
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