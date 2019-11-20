Немецкий депутат выступил за совместное с РФ празднование 75-летия Победы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч выступил за проведение совместных с Россией мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы.
"У нас есть конкретные поводы для совместной работы. В частности, в 2020 году мы будем праздновать 75-летнюю годовщину со дня Великой Победы - в этой связи нам нужно наладить сотрудничество и провести какие-то совместные мероприятия", - сказал Барч журналистам по итогам встречи с председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.
"Нам нужно также проводить совместные мероприятия, конференции, посвящённые вопросам спорта, культурного обмена, экономическим вопросам", - отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.