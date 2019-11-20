Немецкий депутат выступил за совместное с РФ празднование 75-летия Победы

"У нас есть конкретные поводы для совместной работы. В частности, в 2020 году мы будем праздновать 75-летнюю годовщину со дня Великой Победы - в этой связи нам нужно наладить сотрудничество и провести какие-то совместные мероприятия", - сказал Барч журналистам по итогам встречи с председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.