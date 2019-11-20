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РИА Новости

Семашко выразил надежду на решение вопросов по дорожным картам с РФ

12:06 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко выразил надежду на то, что нерешенные вопросы для согласования дорожных карт России и Белоруссии будут решены.
Как отметил Семашко, работа по согласованию дорожных карт идёт. "Вчера мы констатировали, что на вчерашний момент 16 карт было полностью согласовано и парафировано. И вчера во время достаточно продуктивного проведения встреч двух премьер-министров (Дмитрия Медведева и Сергея Румаса - ред.) (было) еще плюс карт", - отметил Семашко в ходе экспертно-медийного форума "Союзное государство-2030 – траектория будущего" в МИА "Россия Сегодня".
Посол отметил, что тем не менее, у стран есть серьёзные вопросы, о которых заявляли Медведев и Румас, и которые предстоит решить. "Принципиальные вопросы, такие системообразующие, думаю, что все-таки они будут в конце концов решены. Я думаю, что сейчас мы найдём развязки. Если мы это решим, то это действительно определит нашу судьбу совместную, Союзного государства на ближайшие несколько десятилетий", - отметил посол.
Ранее Румас по итогам семичасовых переговоров с Медведевым заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции, значительно продвинулись вперед и понимают, какие остались расхождения.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Вчера, 11:03Союзное государство
В Москве проходит форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего"
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Союзное государствоВладимир СемашкоБелоруссияРоссия
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