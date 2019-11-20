Семашко выразил надежду на решение вопросов по дорожным картам с РФ

Как отметил Семашко, работа по согласованию дорожных карт идёт. "Вчера мы констатировали, что на вчерашний момент 16 карт было полностью согласовано и парафировано. И вчера во время достаточно продуктивного проведения встреч двух премьер-министров (Дмитрия Медведева и Сергея Румаса - ред.) (было) еще плюс карт", - отметил Семашко в ходе экспертно-медийного форума "Союзное государство-2030 – траектория будущего" в МИА "Россия Сегодня".

Посол отметил, что тем не менее, у стран есть серьёзные вопросы, о которых заявляли Медведев и Румас, и которые предстоит решить. "Принципиальные вопросы, такие системообразующие, думаю, что все-таки они будут в конце концов решены. Я думаю, что сейчас мы найдём развязки. Если мы это решим, то это действительно определит нашу судьбу совместную, Союзного государства на ближайшие несколько десятилетий", - отметил посол.