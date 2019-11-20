Неделя российского кино открылась в китайской столице

МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Национальном музее кинематографии КНР во вторник состоялась церемония открытия Недели российского кино-2019, которая проходит при поддержке посольства РФ в КНР и Российского культурного центра в Пекине.
На церемонии открытия заместитель директора Национального музея кино Китая Тан Кайвэнь отметил: "Если фильм - это "посол культуры", то неделя фильмов - это мост дружбы двух стран".
По словам советника посольства Российской Федерации в КНР Павла Лапина, неделя российского кино в Китае не только демонстрирует российское киноискусство, но и помогает китайским зрителям понять ценности и образ жизни россиян.
На суд китайских зрителей будут представлены восемь кинокартин: "Битва за Севастополь", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Без меня", "Танки", "Черновик", "Я худею", "Непрощенный" и "Со дна вершины", каждый фильм появится в прокате дважды. Фильмы затрагивают извечные темы любви, войны, спорта и т. д., и сняты в разнообразных жанрах, включая фантастику, комедию и другие. "Говорят, что кино не имеет границ, в разных местах говорят на разных языках, но общий язык, который понятен всем, это язык киноискусства", - отметил член российской делегации кинематографистов, режиссер Тимофей Федров. Картины представляют собой выдающиеся кинематографические произведения России за последние годы.
Мероприятие продлится 6 дней, закрытие состоится 24 ноября.