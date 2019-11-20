В Алма-Ате полиция ищет заказчика рекламы наркотиков на билбордах города

АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент полиции (ДП) Департамент полиции (ДП) Алма-Аты ищет заказчика рекламы наркотиков, размещенной на билбордах, сама реклама, на которую в соцсетях обратили внимание горожане, демонтируется, сообщила пресс-служба департамента.

Жители Алма-Аты обратили внимание на билборды, рекламирующие интернет-ресурс по продаже наркотиков. Кроме того, авторы рекламной кампании призывали горожан фотографироваться на фоне билбордов и размещать фото в соцсетях, обещая за это различные призы.

"Этот факт уже принят в производство сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу ДП города. Сам по себе он – вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении полиции.

По данным пресс-службы, на данном этапе установлена компания, которая разместила данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет найден и доставлен для разбирательства в департамент полиции.

"Однозначно, весь визуальный продукт, установленный данной рекламной компанией по заказу вышеуказанного лица, будет непременно демонтирован", - отмечается в сообщении.