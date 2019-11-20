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РИА Новости

В Алма-Ате полиция ищет заказчика рекламы наркотиков на билбордах города

12:00 20.11.2019 (обновлено: 12:04 20.11.2019)
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© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата. Архивное фото
Алма-Ата. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата. Архивное фото. Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент полиции (ДП) Алма-Аты ищет заказчика рекламы наркотиков, размещенной на билбордах, сама реклама, на которую в соцсетях обратили внимание горожане, демонтируется, сообщила пресс-служба департамента.
Жители Алма-Аты обратили внимание на билборды, рекламирующие интернет-ресурс по продаже наркотиков. Кроме того, авторы рекламной кампании призывали горожан фотографироваться на фоне билбордов и размещать фото в соцсетях, обещая за это различные призы.
"Этот факт уже принят в производство сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу ДП города. Сам по себе он – вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении полиции.
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По данным пресс-службы, на данном этапе установлена компания, которая разместила данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет найден и доставлен для разбирательства в департамент полиции.
"Однозначно, весь визуальный продукт, установленный данной рекламной компанией по заказу вышеуказанного лица, будет непременно демонтирован", - отмечается в сообщении.
Согласно информации в Инстаграм-аккаунте авторов рекламной кампании, аналогичные рекламные материалы размещены ещё в ряде городов Казахстана, а также в Киргизии и Узбекистане. Сайт по продаже наркотиков в настоящее время заблокирован.
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