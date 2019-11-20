В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море , на Камчатке не ощущалось, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море, на территории Камчатки не ощущалось, звонки в ЕДДС не поступали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции Петропавловска-Камчатского, землетрясение произошло в 20.26 камчатского времени (11.26 мск), на глубине 508 километров.