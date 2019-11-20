В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море, на Камчатке не ощущалось, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море, на территории Камчатки не ощущалось, звонки в ЕДДС не поступали", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции Петропавловска-Камчатского, землетрясение произошло в 20.26 камчатского времени (11.26 мск), на глубине 508 километров.
"Эпицентр в 300-километрвой зоне от Петропавловска-Камчатского, ближайшие населенные пункты - Октябрьский, Усть-Большерецк. Магнитуда, по уточненным данным, 4,3. У нас оно не ощущалось", - сказал собеседник агентства.