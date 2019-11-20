Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T12:24+0300
https://ria.ru/20191120/1561153147.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

11:56 20.11.2019 (обновлено: 12:24 20.11.2019)
283
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море, на Камчатке не ощущалось, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море, на территории Камчатки не ощущалось, звонки в ЕДДС не поступали", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции Петропавловска-Камчатского, землетрясение произошло в 20.26 камчатского времени (11.26 мск), на глубине 508 километров.
"Эпицентр  в 300-километрвой зоне от Петропавловска-Камчатского, ближайшие населенные пункты - Октябрьский, Усть-Большерецк. Магнитуда, по уточненным данным, 4,3. У нас оно не ощущалось", - сказал собеседник агентства.
103100
Обсудить 0
Охотское мореКамчаткаПроисшествия
Рекомендуем
Мексика. Город в штате Чьяпас
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3
ДТП с участием автобуса в Мурманской области
В Мурманской области опрокинулся автобус
Операция по спасению провалившейся под лед собаки в Биробиджане
В ЕАО спасли провалившуюся под лед собаку, которую рядом ждал маленький пес
Побережье Мексиканского залива
У юго-восточного побережья Мексики произошло землетрясение
Сотрудник полиции
На Ставрополье завели дело против ударившего врача пенсионера
Полиция
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице
Зимний Санкт-Петербург
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Посольство России в Таллине
В России ответили на призыв Таллина вернуть "отнятые" у Эстонии территории
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады
Сотрудник Федеральной таможенной службы РФ
В Москве таможенники обнаружили более 12 тонн контрабандного табака
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
Метеоролог рассказал о причинах наводнения в Венеции
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин: Россия заинтересована в сохранении Евросоюза
Алма-Ата. Архивное фото
В Алма-Ате полиция ищет заказчика рекламы наркотиков на билбордах города
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч
Немецкий депутат выступил за совместное с РФ празднование 75-летия Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врачи советуют пить чай с медом и специями и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
Лента новостейМолния