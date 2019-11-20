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РИА Новости

В Москве впервые состоялся модный показ в движущемся поезде

23:18 20.11.2019
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве впервые в истории моды состоялся показ Russia. Modest Fashion Week в движущемся двухэтажном поезде "Аэроэкспресс", где свои коллекции презентовали российские дизайнеры. О том, как прошло дефиле, которое планируют занести в Книгу рекордов Гиннесса, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что скорость поезда достигала 160 километров в час, и вагоны периодически шатало, модели справились со своей задачей: никто не споткнулся и не упал.

Так, показ Freedom Studio стал одним из лучших.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
1 из 14

Несмотря на то, что скорость поезда достигала 160 километров в час, и вагоны периодически шатало, модели справились со своей задачей: никто не споткнулся и не упал.

Так, показ Freedom Studio стал одним из лучших.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Футуристические наряды, вдохновленные традиционными костюмами Востока, продемонстрировал бренд Asian Spirit.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
2 из 14

Футуристические наряды, вдохновленные традиционными костюмами Востока, продемонстрировал бренд Asian Spirit.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Модели прошлись в свободных пальто, напоминающих кимоно, и платьях, украшенных шнуровкой, а дополнением стали шляпы с широкими полями и кепи.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
3 из 14

Модели прошлись в свободных пальто, напоминающих кимоно, и платьях, украшенных шнуровкой, а дополнением стали шляпы с широкими полями и кепи.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Дизайнер Анастасия Кучугова представила элегантные вечерние наряды в стиле минимализм.

Платье ярко-красного цвета с открытыми плечами стало одним из самых запоминающихся на показе.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
4 из 14

Дизайнер Анастасия Кучугова представила элегантные вечерние наряды в стиле минимализм.

Платье ярко-красного цвета с открытыми плечами стало одним из самых запоминающихся на показе.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Жаккардовое платье-бюстье, несмотря на сдержанные серые оттенки, выглядело не менее привлекательно.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
5 из 14

Жаккардовое платье-бюстье, несмотря на сдержанные серые оттенки, выглядело не менее привлекательно.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Дизайнер Виктория Андреянова, модному дому которой в этом году исполнилось 25 лет, смогла удивить публику новой коллекцией.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
6 из 14

Дизайнер Виктория Андреянова, модному дому которой в этом году исполнилось 25 лет, смогла удивить публику новой коллекцией.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Модельер, известная в России и Японии, сделала акцент на многослойности, представив лаконичные over-size-пальто, которые сочетала с длинными шарфами и жилетками.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
7 из 14

Модельер, известная в России и Японии, сделала акцент на многослойности, представив лаконичные over-size-пальто, которые сочетала с длинными шарфами и жилетками.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Смелые пуховики пастельных оттенков смотрелись не менее выигрышно.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
8 из 14

Смелые пуховики пастельных оттенков смотрелись не менее выигрышно.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Несколько образов из коллекции Андреяновой напомнили советские времена.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
9 из 14

Несколько образов из коллекции Андреяновой напомнили советские времена.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Модельер Сергей Ефремов сделал акцент на меховых изделиях в сдержанных тонах.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
10 из 14

Модельер Сергей Ефремов сделал акцент на меховых изделиях в сдержанных тонах.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Как и санкт-петербургский модный дом "ZИМА", который продемонстрировал коллекцию "Люди и птицы", только в более сочных оттенках.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
11 из 14

Как и санкт-петербургский модный дом "ZИМА", который продемонстрировал коллекцию "Люди и птицы", только в более сочных оттенках.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ласточки, голуби, сороки и другие пернатые украсили норковые шубы и манто.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
12 из 14

Ласточки, голуби, сороки и другие пернатые украсили норковые шубы и манто.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

О детях тоже не забыли. Бренд Rainbow показал несколько нарядов для маленьких модниц.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
13 из 14

О детях тоже не забыли. Бренд Rainbow показал несколько нарядов для маленьких модниц.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Юные модели справились с задачей не хуже взрослых, и движущийся поезд им не помешал.

Презентация нового сезона Russia. Modest Fashion Week
14 из 14

Юные модели справились с задачей не хуже взрослых, и движущийся поезд им не помешал.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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