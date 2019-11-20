В Москве впервые состоялся модный показ в движущемся поезде

Несмотря на то, что скорость поезда достигала 160 километров в час, и вагоны периодически шатало, модели справились со своей задачей: никто не споткнулся и не упал.
Так, показ Freedom Studio стал одним из лучших.
Несмотря на то, что скорость поезда достигала 160 километров в час, и вагоны периодически шатало, модели справились со своей задачей: никто не споткнулся и не упал.
Так, показ Freedom Studio стал одним из лучших.
Футуристические наряды, вдохновленные традиционными костюмами Востока, продемонстрировал бренд Asian Spirit.
Футуристические наряды, вдохновленные традиционными костюмами Востока, продемонстрировал бренд Asian Spirit.
Модели прошлись в свободных пальто, напоминающих кимоно, и платьях, украшенных шнуровкой, а дополнением стали шляпы с широкими полями и кепи.
Модели прошлись в свободных пальто, напоминающих кимоно, и платьях, украшенных шнуровкой, а дополнением стали шляпы с широкими полями и кепи.
Дизайнер Анастасия Кучугова представила элегантные вечерние наряды в стиле минимализм.
Платье ярко-красного цвета с открытыми плечами стало одним из самых запоминающихся на показе.
Дизайнер Анастасия Кучугова представила элегантные вечерние наряды в стиле минимализм.
Платье ярко-красного цвета с открытыми плечами стало одним из самых запоминающихся на показе.
Жаккардовое платье-бюстье, несмотря на сдержанные серые оттенки, выглядело не менее привлекательно.
Жаккардовое платье-бюстье, несмотря на сдержанные серые оттенки, выглядело не менее привлекательно.
Дизайнер Виктория Андреянова, модному дому которой в этом году исполнилось 25 лет, смогла удивить публику новой коллекцией.
Дизайнер Виктория Андреянова, модному дому которой в этом году исполнилось 25 лет, смогла удивить публику новой коллекцией.
Модельер, известная в России и Японии, сделала акцент на многослойности, представив лаконичные over-size-пальто, которые сочетала с длинными шарфами и жилетками.
Модельер, известная в России и Японии, сделала акцент на многослойности, представив лаконичные over-size-пальто, которые сочетала с длинными шарфами и жилетками.
Смелые пуховики пастельных оттенков смотрелись не менее выигрышно.
Смелые пуховики пастельных оттенков смотрелись не менее выигрышно.
Несколько образов из коллекции Андреяновой напомнили советские времена.
Несколько образов из коллекции Андреяновой напомнили советские времена.
Модельер Сергей Ефремов сделал акцент на меховых изделиях в сдержанных тонах.
Модельер Сергей Ефремов сделал акцент на меховых изделиях в сдержанных тонах.
Как и санкт-петербургский модный дом "ZИМА", который продемонстрировал коллекцию "Люди и птицы", только в более сочных оттенках.
Как и санкт-петербургский модный дом "ZИМА", который продемонстрировал коллекцию "Люди и птицы", только в более сочных оттенках.
Ласточки, голуби, сороки и другие пернатые украсили норковые шубы и манто.
Ласточки, голуби, сороки и другие пернатые украсили норковые шубы и манто.
О детях тоже не забыли. Бренд Rainbow показал несколько нарядов для маленьких модниц.
О детях тоже не забыли. Бренд Rainbow показал несколько нарядов для маленьких модниц.
Юные модели справились с задачей не хуже взрослых, и движущийся поезд им не помешал.
Юные модели справились с задачей не хуже взрослых, и движущийся поезд им не помешал.