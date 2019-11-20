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РИА Новости

В Мурманской области опрокинулся автобус

11:54 20.11.2019 (обновлено: 12:03 20.11.2019)
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© Фото : страница "Мурманск | Официальная группа" во ВКонтактеДТП с участием автобуса в Мурманской области
ДТП с участием автобуса в Мурманской области
© Фото : страница "Мурманск | Официальная группа" во ВКонтакте
МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Автобус Mercedes, в котором находились 24 человека, съехал на автодороге "Кола – Серебрянские ГЭС" в кювет и опрокинулся, четыре человека обслужены амбулаторно, сообщили в УМВД по Мурманской области.
ДТП произошло во вторник вечером. "Около 19.00 на 36 километре автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" водитель автобуса Mercedes допустил съезд в кювет с опрокидыванием транспортного средства на правую сторону. В салоне автобуса находилось 24 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре человека были обслужены амбулаторно. Остальным медицинская помощь не понадобилась. По факту ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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