В Мурманской области опрокинулся автобус

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Автобус Mercedes, в котором находились 24 человека, съехал на автодороге "Кола – Серебрянские ГЭС" в кювет и опрокинулся, четыре человека обслужены амбулаторно, сообщили в УМВД по Мурманской области.
ДТП произошло во вторник вечером. "Около 19.00 на 36 километре автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" водитель автобуса Mercedes допустил съезд в кювет с опрокидыванием транспортного средства на правую сторону. В салоне автобуса находилось 24 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре человека были обслужены амбулаторно. Остальным медицинская помощь не понадобилась. По факту ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.