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РИА Новости

В Москве таксист взял за поездку с супружеской пары 14 тысяч рублей

11:38 20.11.2019 (обновлено: 21:40 20.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Столичная полиция проводит проверку по обращению супружеской пары, которая заявила, что таксист взял с них за поездку 14 тысяч рублей, заперев перед этим в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Как следует из информации, в отдел полиции Пресненского района поступило заявление от 29-летней женщины. Она рассказала, что во вторник вместе с мужем поймала на улице Арбат такси, они поехали к отелю в Скатертном переулке. Оба должны были в этот день улетать в Воронеж.
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"Водитель такси привез заявительницу и ее мужа по адресу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тысяч рублей за услуги, на что гражданка сказала, что это дорого. После этого водитель такси сказал, что не выпустит гражданку и ее мужа из такси, пока они не заплатят", — отмечается в сообщении.
В итоге, сообщает полиция, супруг передал водителю банковскую карту, с которой тот снял 14 тысяч рублей с помощью терминала в автомобиле. После этого муж с женой смогли покинуть такси.
В настоящее время полиция Москвы проводит проверку по факту полученной информации.
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ГУМВД МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Возбудить уголовное дело за обман потребителей и привлечь таксиста к уголовной ответственности.
20 ноября, 11:44
Руслан Тлеуж
2701012
Года три назад вёз меня с женой как-то из Домодедово таксист-армянин в возрасте, вызванный через Яндекс-такси. Важно: ехали в область. Сразу после оправления начал сочинять что-то про неработающее приложение. Я показываю, что у меня всё работает и волноваться не о чем. Плёлся за каждым трактором, но сумма-то не изменилась! Подъезжаем к дому, "таксист" говорит: вот сейчас посчитаем пробег по спидометру, умножим на что-то и прибавим. Был немедленно послан лесом, рвал на себе волосы , орал что ему наши деньги не нужны, но правильную сумму всё-таки взял. От этого спасает только оплата через приложение, когда водитель к деньгам не прикасается. P.S.: сейчас новая напасть - мальчики из Средней Азии, не умеющие водить. Один такой явно не чувствовал машину по рулю и педалям и не знал, как включить ближний свет (пытался в ночи на габаритах ехать). Надо что-то с этим делать.
20 ноября, 12:35
iibrovkin
2900010
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