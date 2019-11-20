В Москве таксист взял за поездку с супружеской пары 14 тысяч рублей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Столичная полиция проводит проверку по обращению супружеской пары, которая заявила, что таксист взял с них за поездку 14 тысяч рублей, заперев перед этим в автомобиле, сообщает пресс-служба Столичная полиция проводит проверку по обращению супружеской пары, которая заявила, что таксист взял с них за поездку 14 тысяч рублей, заперев перед этим в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве

Как следует из информации, в отдел полиции Пресненского района поступило заявление от 29-летней женщины. Она рассказала, что во вторник вместе с мужем поймала на улице Арбат такси, они поехали к отелю в Скатертном переулке. Оба должны были в этот день улетать в Воронеж.

"Водитель такси привез заявительницу и ее мужа по адресу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тысяч рублей за услуги, на что гражданка сказала, что это дорого. После этого водитель такси сказал, что не выпустит гражданку и ее мужа из такси, пока они не заплатят", — отмечается в сообщении.

В итоге, сообщает полиция, супруг передал водителю банковскую карту, с которой тот снял 14 тысяч рублей с помощью терминала в автомобиле. После этого муж с женой смогли покинуть такси.