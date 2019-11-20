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РИА Новости

Стало известно, на какие номинации "Грэмми" может претендовать группа BTS

14:11 20.11.2019 (обновлено: 14:12 20.11.2019)
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© AFP 2019 / Getty Images for dcp/Kevin WinterГруппа "BTS"
Группа BTS
© AFP 2019 / Getty Images for dcp/Kevin Winter
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Издание Forbes оценило шансы южнокорейской поп-группы BTS на завоевание премий "Грэмми", за которые они впервые попробуют побороться.
Участники K-pop коллектива могут быть представлены в таких номинациях, как "Альбом года" или "Лучший вокальный поп‑альбом" за пластинки Map of the Soul: Persona или BTS World.
Трек Boy with Luv может быть номинирован на "Песню года" или "Поп‑исполнение дуэтом". Клип на эту песню, как утверждает Forbes, скорее всего выдвинут на премию как "Лучшее музыкальное видео".
Возможно, треки из альбома BTS World представят на "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для кино, телевидения или другого визуального представления".
BTS также могут выдвигаться на технические премии: "Лучшее оформление альбома", "Лучший дизайн альбома", "Лучший продюсер неклассической музыки" и другие.
Претендентов на премию должны объявить 20 ноября.
Церемония вручения "Грэмми" запланирована на 26 января 2020 года.
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