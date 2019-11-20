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РИА Новости

Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады

11:28 20.11.2019 (обновлено: 11:43 20.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады.
В первый рабочий день парламента 29 августа Зеленский дал текущему созыву год, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае глава государства пригрозил депутатам роспуском. При этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит предпосылок для проведения досрочных выборов в парламент.

"Страна должна быть такой, как вы - свежая, новая и очень интересная… Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (депутатов - ред.)", - сказал Зеленский в среду утром, обращаясь к участнице Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.

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