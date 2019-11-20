Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады

"Страна должна быть такой, как вы - свежая, новая и очень интересная… Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (депутатов - ред.)", - сказал Зеленский в среду утром, обращаясь к участнице Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.