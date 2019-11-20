Поклонская оценила призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные земли"

"Возможно, эти слова господина Пыллуааса являются отголосками осенней депрессии, вот он и решил поностальгировать по былым временам. Думаю, что остальные эстонские политики, как и многоуважаемый эстонский народ, должны быть удовлетворены, что в среде российских политиков не сильны реваншистские настроения, и мы не предлагаем вернуть Россию в границы СССР", - ответила депутат.