Поклонская оценила призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные земли"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. От любых попыток пересмотра границ пострадают прежде всего небольшие государства, а слова спикера эстонского парламента о претензиях на российские территории, видимо, являются ностальгией по былым временам, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.
"От любых попыток пересмотра границ, как это часто бывает, пострадают прежде всего небольшие государства, жаль что этого не понимают некоторые эстонские политики", - сказала Поклонская РИА Новости.
"Возможно, эти слова господина Пыллуааса являются отголосками осенней депрессии, вот он и решил поностальгировать по былым временам. Думаю, что остальные эстонские политики, как и многоуважаемый эстонский народ, должны быть удовлетворены, что в среде российских политиков не сильны реваншистские настроения, и мы не предлагаем вернуть Россию в границы СССР", - ответила депутат.
Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил о недействительности Тартуского мирного договора. По его словам, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.