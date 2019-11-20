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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T11:24+0300
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РИА Новости

В МИД осудили удары Израиля по территории Сирии

11:24 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории Сирии противоречит принципам международного права и ведёт к никому не нужной эскалации напряжённости, МИД РФ считает эти шаги неправильными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Это все очень неправильно", - сказал он.
"Мы, естественно, в контакте со всеми нашими партнерами, выясняем обстоятельства. Нанесение ударов по территории суверенного государства полностью противоречит принципам международного права и ведёт к эскалации напряжённости, никому не нужной", - подчеркнул Богданов.
Накануне пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности. В заявлении военных Израиля отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира иранских "Кудс". Отмечается, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.
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Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории, и добавил, что власти продолжат обеспечивать безопасность государства.
Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана. Израиль заявлял, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в Сирии и готово продолжать операции.
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Война в СирииВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияХезболлаРоссияИзраильВ мире
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