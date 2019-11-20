В МИД осудили удары Израиля по территории Сирии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории Удар израильских ВВС по территории Сирии противоречит принципам международного права и ведёт к никому не нужной эскалации напряжённости, МИД РФ считает эти шаги неправильными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов

"Это все очень неправильно", - сказал он.

"Мы, естественно, в контакте со всеми нашими партнерами, выясняем обстоятельства. Нанесение ударов по территории суверенного государства полностью противоречит принципам международного права и ведёт к эскалации напряжённости, никому не нужной", - подчеркнул Богданов.

Накануне пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности. В заявлении военных Израиля отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира иранских "Кудс". Отмечается, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории, и добавил, что власти продолжат обеспечивать безопасность государства.

Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.