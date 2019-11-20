К разработке аналога "Википедии" привлекут специалистов из регионов

"В Уфе 21 ноября мы представим наш проект в профессиональной среде энциклопедистов. <...> Мы хотим максимально привлечь региональные энциклопедии к созданию краевых материалов, то есть тех разделов, в которых они очевидно разбираются лучше нас. Сейчас я еду с конкретными предложениями, как на портале они могут представлять свой региональный или национальный контент", — рассказал он.
"В проект заложена агломерация научно верифицированных энциклопедий, не только Большая российская, но и отраслевые, и региональные. Большое значение на портале имеют те познавательные инструменты, которые будут сопровождать эти энциклопедические комплексы и открывать очень много возможностей перед пользователями: создание собственных энциклопедий, использование инструментов по выявлению предпосылок и последствий и так далее. Сейчас, например, мы разрабатываем сервис "Геохронотоп", который даст возможность узнать статус, основные характеристики и границы любого искусственного географического объекта в любой отрывок времени его существования", — сообщил Кравец.