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РИА Новости

К разработке аналога "Википедии" привлекут специалистов из регионов

11:23 20.11.2019 (обновлено: 15:18 20.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтветственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Региональных специалистов привлекут к разработке электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии, сообщил РИА Новости ответственный редактор издательства Сергей Кравец.

"В Уфе 21 ноября мы представим наш проект в профессиональной среде энциклопедистов. <...> Мы хотим максимально привлечь региональные энциклопедии к созданию краевых материалов, то есть тех разделов, в которых они очевидно разбираются лучше нас. Сейчас я еду с конкретными предложениями, как на портале они могут представлять свой региональный или национальный контент", — рассказал он.

Сама реализация проекта, по словам редактора, рассчитана на 33 месяца, итоговая версия ресурса должна быть представлена весной 2022 года.

"В проект заложена агломерация научно верифицированных энциклопедий, не только Большая российская, но и отраслевые, и региональные. Большое значение на портале имеют те познавательные инструменты, которые будут сопровождать эти энциклопедические комплексы и открывать очень много возможностей перед пользователями: создание собственных энциклопедий, использование инструментов по выявлению предпосылок и последствий и так далее. Сейчас, например, мы разрабатываем сервис "Геохронотоп", который даст возможность узнать статус, основные характеристики и границы любого искусственного географического объекта в любой отрывок времени его существования", — сообщил Кравец.

Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год. Сейчас одноименное издательство работает над созданием аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.
Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
8 ноября, 12:51
Песков заявил, что о запрете доступа к "Википедии" речь не идет
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Сергей КравецWikipediaВладимир ПутинРоссияОбщество
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